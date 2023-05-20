21 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 21 травня

Сьогодні, 21 травня, в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій, який щороку припадає на третю неділю травня.

Також у неділю Всесвітній день культурного розмаїття для діалогу та розвитку, День памʼятки та Міжнародний день чаю.

У Чорногорії сьогодні — День Незалежності, Карачаєво-Черкесія відзначає День пам’яті жертв Кавказької війни, а у Індії — День боротьби проти тероризму.

Яке релігійне свято 21 травня

Сьогодні, 21 травня, віряни вшановують пам’ять Іоанна Богослова, який був одним з 12 апостолів.

Коли Господь покликав Іоана, то він разом з братом покинули родину, аби служити Христу. З того часу і навіть, коли всі Апостоли покинули Господа у Страстях, до кінця Іоан не полишав його. Він служив і оберігав Матір Ісуса до Успіння, після чого зі своїм учнем Прохором проповідував у Малій Азії.

Хто святкує іменини 21 травня

У неділю, 21 травня, день ангела відзначають Іван, Арсен, Арсеній, Євген, Віктор, Петро, Тимофій та Олена.

Які історичні події відбулись 21 травня

1502 — іспанський мореплавець Жуан да Нова відкрив острів Святої Єлени в Південній Атлантиці.

1503 — Христофор Колумб відкрив Кайманові Острови.

1840 — Нова Зеландія проголошена колонією Великої Британії.

1864 — після закінчення російсько-кавказької війни почалася масова депортація і винищення черкесів. День пам’яті жертв черкеського геноциду.

1904 — у Парижі заснована Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА)

1916 — у Британії вперше у світі ввели перехід на «літній» час

1968 — американський атомний підводний човен «Scorpion» зник безвісти разом з 99-ма членами екіпажу

1992 — Кримський парламент скасував референдум про незалежність, який був запланований у серпені.

Хто народився 21 травня

1471 — Альбрехт Дюрер, німецький живописець та гравер, основоположник німецького Відродження.

1527 — Філіп II Габсбург, король Іспанії і Португалії.

1844 — Анрі Руссо, французький живописець-примітивіст, музикант і літератор.

1921 — Андрій Сахаров, фізик, один із творців радянської водневої бомби, лауреат Нобелівської премії миру.

1937 — Джон Ферфакс, британський веслувальник і мандрівник, який у 1969 першим здійснив перехід на веслах через Атлантичний океан.

1966 — Ліза Едельштейн, американська акторка відома роллю у серіалі «Доктор Хаус».

1969 — Георгій Ґонґадзе, український журналіст і громадський діяч.

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