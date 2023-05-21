Вночі 21 травня російські війська атакували Дніпропетровщину з безпілотників.

Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

Всі безпілотники військові з повітряного командування «Схід» збили. Решту ночi в регіоні було спокійно.

Вранці окупанти вдарили з важкої артилерiї по Нiкопольщині та поцілили по Мирівській громаді. Від атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 20 травня росіяни обстріляли з «Градів» Торецьк на Донеччині.

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