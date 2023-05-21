Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі на тлі саміту G7

Ввечері 20 травня окупанти наростили присутність ракетоносіїв в Чорному морі і можуть вдатись до ракетної атаки через саміт G7.

Про це в ефірі телемарафону заявила Наталія Гуменюк, керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

За словами Гуменюк, в Чорне море вивели два підводні човни, які є носіями вісьмох ракет.

«Вони намагаються наразі тримати напруження. Ворог завжди під час значущих світових подій, як наразі саміт G7, намагається нарощувати напруження, а потім, цілком імовірне, застосування ракетної атаки, як реакція на тиск світової спільноти на країну-агресорку», — пояснила керівниця пресцентру.

Гуменюк закликала українців бути уважними до сигналів повітряної тривоги і стежити за активністю ворожої авіації.

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