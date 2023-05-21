США передають Україні черговий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Після зустрічі президентів Зеленського та Байдена на саміті «Великої сімки» Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн.

Про це повідомили на сайті відомства.

У пакет ввійшли:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

мостові системи;

броньовані медичні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

тепловізійні системи;

запчастини та інше польове обладнання.

Нещодавно Міністерство оборони США оголосило про пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.