США передають Україні черговий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

Після зустрічі президентів Зеленського та Байдена на саміті «Великої сімки» Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн.
Про це повідомили на сайті відомства.
У пакет ввійшли:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- мостові системи;
- броньовані медичні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
- тепловізійні системи;
- запчастини та інше польове обладнання.
Нещодавно Міністерство оборони США оголосило про пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд.
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