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США передають Україні черговий пакет військової допомоги. Що туди ввійшло

21.05.2023

Після зустрічі президентів Зеленського та Байдена на саміті «Великої сімки» Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн.

Про це повідомили на сайті відомства.

У пакет ввійшли:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • мостові системи;
  • броньовані медичні машини;
  • вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;
  • тепловізійні системи;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Нещодавно Міністерство оборони США оголосило про пакет військової допомоги для України на $1,2 млрд.

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