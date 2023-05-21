Топ-5 виставок столиці, куди варто сходити

Відвідування виставок завжди було цікавою ідеєю для відпочинку.

Команда Amazing Ukraine підготувала ТОП-5 нових виставок Києва, які варто відвідати кожному.

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Виставка “Історія у склі”

З 21 квітня до 7 липня в Музеї історії міста Києва триватиме унікальний виставковий проєкт “Історія у склі”. Джерелом натхнення для створення виставки стала колекція скляного тарного посуду.

У сюжетах київського побуту представлять “скляну” історію: інтер’єри шинку, будуару, їдальні ХІХ ст., флакони з ароматами відомих французьких брендів, унікальні зразки скляної тари та посуду тощо. Колаборація з Аптекою-музеєм у Києві дозволила розмістити у просторі виставки реконструйовану в найменших деталях аптеку XVIII ст.

Локація: Музей історії Києва (вулиця Богдана Хмельницького, 7, Київ).

Період: 21 квітня-7 травня.

Графік роботи: середа–неділя із 12:00 до 19:00; понеділок-вівторок — вихідні. Каса працює з 12:00 до 18:30.

Вартість: звичайний квиток 100 грн, пільговий квиток — 50 грн.

Музей Становлення української нації

22 та 23 квітня відбудеться оглядова екскурсія музеєм. На ній охоплять епохи давньої історії, Київської Русі, козацької доби, відродження нації та сучасної України. У музеї можна ознайомитися з історією українського народу за період 1600 років, майже сотнею унікальних 3D-фігур видатних постатей української історії, 25 інтерактивними експозиціями у форматі 5D.

Обов’язковий попередній запис на екскурсії. Тривалість — одна година.

Локація: Музей Становлення української нації (Лаврська, 27, Київ).

Графік роботи: понеділок-п’ятниця: 10:00-17:00; субота-неділя: 10:00-19:00.

Вартість: дорослий квиток – 250 грн.

“Людям на радість”. Виставка Марії Примаченко

Де: Національний музей українського народного декоративного мистецтва, до 31 травня

У Києві експонують 22 роботи Марії Примаченко із циклу “Людям на радість”, за який художниця свого часу здобула звання лауреатки Державної премії імені Шевченка. Цикл робіт був створений Примаченко в середині 1960-х років та вперше показаний 1966 року на виставці в Києві, у будівлі Спілки художників України. Виставка представляє твори з музейної колекції, серед яких — “Слава України” (1965 р.), “Домашні маки” (1965 р.), “Гості у лева” (1963 р.), “Ведмеді на пасіці” (1965 р.) тощо. “У цих роботах народна мудрість художниці постає перед нами через філософську насиченість та сонячно-яскраву палітру її творів, яка має велику силу емоційного впливу”, — розповідають в музеї.

“Після блекаута”. Виставка Сергія Кондратюка

Де: Dymchuk gallery

Коли: до 28 травня

Персональний проєкт харківського художника Сергія Кондратюка представляє роботи, створені у період з жовтня 2022 року, коли атаки на енергетичну інфраструктуру з боку росії призвели до регулярних аварійних відключень світла і звʼязку по всій Україні. “Після блекауту” — серія, що фіксує міські пейзажі у стані темноти. Художник звернув увагу на те, який вигляд має місто майже без світла, і створив серію міських, зокрема подільських, пейзажів. Проєкт складається з живопису, графіки та скульптури

Made in Kyiv. Археологія повсякдення

Коли: з 12:00 – по 19:00

Де: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києвавул. Богдана Хмельницького, 7

Вартість: 70 ₴ для дорослих та 40 ₴ для пільгових категорій відвідувачів (учнів, студентів, пенсіонерів) грн

Виставковий проєкт «Made in Kyiv. Археологія повсякдення» присвячений середньовічному місту.

Це смілива спроба поєднання класичного наукового досвіду і сучасних музейних технологій. У його основі – речі княжої доби (Х-XIII ст.), які є характерними власне для Києва і виявляють самобутність життя містян. В експозиції представлено копії карбованих на Русі монет і гривень, ювелірних прикрас, творів сакрального мистецтва, предметів побуту і керамічного посуду, елементи одягу та особистого благочестя. Матеріальна культура, презентована 3D моделями та репліками музейних предметів, постає наче свідок епохи – свого роду маркер, через який розкриваються світоглядні, виробничі та побутові сюжети контрастного життя столиці.

Спеціальною частиною проєкту є дослідження і відтворення давніх технологій київських майстрів, представлене у динамічній формі з використанням 3D моделей, 3D друку, відео та анімації, покликане оживити навіки застигле історичне тло.