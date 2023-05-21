У Повітряних силах оцінили, скільки літаків F-16 може отримати Україна

У майбутньому українські сили, ймовірно, зможуть отримати кілька десятків винищувачів F-16.

Про це в ефірі телемарафону заявив Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил ЗСУ.

За його словами, літаки можуть передавати підрозділами.

«Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань», — сказав речник.

Він додав, що в Україні зараз використовують чотири основні типи літаків: Су-24, Су-25, МіГ-29 та Су-27. Їх усіх може замінити єдиний багатоцільовий винищувач F-16.

Раніше у США заявляли, що F-16 Україна отримає від союзників тільки, якщо пообіцяє не використовувати їх для ударів по росії.

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