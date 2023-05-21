Майже 90% будівельних матеріалів для відбудови можуть виробити українські компанії 

Майже 90% будівельних матеріалів, які потрібні для відбудови України, можуть виробити українські компанії. Дослідження провели фахівці громадської організації «Інститут міжнародних економічних досліджень» та державного підприємства «Укрпромзовнішекспертиза»

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Згідно з результатами дослідження, 15% українських заводів будівельних матеріалів були пошкоджені або зруйновані, але цей сектор зберігає дуже високі виробничі потужності широкого спектру будівельних матеріалів і може забезпечити до 90% необхідних матеріалів.

«Якщо ці обсяги будуть вироблені в Україні, її економіка отримає значну і важливу під­тримку. Зокрема, буде збережено біля 100 тисяч робочих місць, згенеровано 5,6 млрд доларів заробітної плати та 4,4 млрд доларів податкових надходжень. Україна потребуватиме мен­шої суми допомоги донорів, а загальна вартість відновлення буде нижчою через ціни на будматеріали українського виробництва», – йдеться в звіті.

У результаті воєнних дій практично знищено виробництво листового скла чи обладнання для електро­розподільних щитів. Ці матеріали завозяться з країн Європейського Союзу, що врешті впливає на їхню вартість. У той же час триває будівництво заводів, зокре­ма з виробництва скла, газобетону, сухих будівельних сумішей.

Крім того, негативну роль відіграють перебої з постачан­ням електроенергії внаслідок руйнування об’єктів енергетики ворогом. Ускладнений також доступ до фінансів для поповнення обігових коштів і капітальних інвестицій. Частина виробників вказала на дебіторську заборгованість з боку будівельників і потен­ційну втрату ключового інженерного персоналу через призов в ЗСУ.