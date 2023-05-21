«Зернова ініціатива». Росія майже місяць блокує порт «Південний»

Робота «зернової ініціативи» поновилась, але росія продовжує блокувати вхідний флот на найбільш глибоководний порт «Південний».

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

19 травня було проінспектовано три судна, які прямують до портів «Одеса» та «Чорноморськ». Але в інспекції і реєстрації суден на порт «Південний» росія відмовила без пояснення причин. 20 травня ситуація повторилась.

У міністерстві заявили, що таку політику росія проводить вже місяць. Зараз в заблокованому порту перебуває 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу, на прохід очікують 26 суден.

«Порт «Південний» через брак флоту зупинено. Фактично росія не допускає його до участі в «зерновій ініціативі», що є черговим грубим порушенням підписаної угоди», — пояснили у відомстві.

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