ЗСУ завдали удару по штабу окупантів у Бердянську — Стратком (фото)

Вночі 21 травня Сили оборони завдали удару по штабу одного з російських підрозділів в окупованому Бердянську.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«В результаті нічного удару Сили оборони успішно вразили штаб одного з підрозділів окупантів у місті Бердянськ. Втрати противника уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Окупаційна адміністрація також підтвердила удар по Бердянську. Нібито по місту випустили сім ракет, з яких чотири Storm Shadow та три «обманки». Росіяни стверджують, що збили шість ракет і лише одна влучила у «їдальню на околиці міста».

Однак ці заяви суперечать свідчення очевидців. За даними місцевого Telegram-каналу «Бердянськ сьогодні» близько 4:00 пролунала серія вибухів, після яких у районі аеропорту піднявся густий дім та почалася пожежа.

«Просвистіла ракета її було дуже добре чути, а потім 2 вибухи», — розповів один із очевидців.

Нагадаємо, останнім часом подібні вибухи вже відбулися у Луганську та Маріуполі.

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