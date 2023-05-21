ЗСУ зайняли частину панівних висот біля Бахмута — Маляр

Сили оборони досі утримують частину Бахмута та просунулися на околицям міста. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, українські військові зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами та приватним сектором міста у районі «Літак».

Маляр наголосила, що ворог втратив частину панівних висот довкола Бахмута, а просування наших військ по флангам дуже сильно ускладнює йому знаходження у місті.

«Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста яку він контролює, доводиться оборонятись», — заявила заступниця міністра.

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про повне захоплення Бахмута, проте в Міноборони одразу спростували цю заяву.

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