Україна отримає F-16, але не застосовуватиме їх для ударів по території рф — Байден

Президент США Джо Байден підтвердив плани розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Про це він сказав на спільний прескоференції з Володимиром Зеленським.

«Я сказав Зеленському, що США розпочнуть навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління F-16, щоб підтримати здатність України себе захистити, щоб вони могли протистояти РФ та могли захистити себе краще, ніж раніше», — заявив голова Білого дому.

Байден зазначив, що передача сучасних літаків посилить здатність України захищати себе у довгостроковій перспективі.

«Минулого року ми передавали все, що їм потрібно на теперішній момент. Тепер ми рухаємося в бік того, щоб вони могли захищатися надалі», — сказав президент США.

При цьому він заявив, що не очікує застосування F-16 найближчим часом у контрнаступі ЗСУ. Також Байден повідомив, що літаки не будуть завдавати удари по території росії.

«У мене є тверда гарантія від Зеленського, що вони не використовуватимуть їх (F-16 — ред.) для того, щоб зайти на географічну територію Росії. Але де б не були російські війська не території України, вони можуть їх використовувати», — повідомив голова Білого дому.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи згоден він із заявою МЗС Росії про колосальні ризики, пов’язані з постачанням F-16, Байден сказав: «Для них — так».

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