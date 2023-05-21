Зеленський, Байден та Сирський прокоментували ситуацію у Бахмуті

Українські військові продовжують захищати частину Бахмута. Про це президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції за підсумками саміту G7. у Хіросімі.

«Я чітко розумію, що відбувається у Бахмуті та для чого. Я не можу ділитись тактичними поглядами військових, але ми сьогодні бачимо, що країна, яка в десятки разів більша за нас, не може нас окупувати й не може виграти цю війну. Ми розуміємо, що, ще трошки й ми будемо перемагати», — сказав Зеленський.

За його словами, українські бійці «виконують дуже важливе завдання» у місті.

«Сьогодні військові виконують дуже важливі завдання, вони знаходяться у Бахмуті, в яких точках — я не ділитимусь, але це говорить про те, що Бахмут не захоплений на сьогодні російською редерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому бути не може», — наголосив президент.

Ситуацію у Бахмуті також прокоментував президент США Джо Байден.

«Навколо Бахмута обговорення – втрачений він чи ні. Правда у тому, що росія зазнала втрат близько ста тисяч людей у Бахмуті. Не важливо, окуповано його чи ні, це все одно зруйноване місто», — сказав Байден.

«Попри те, що ми зараз контролюємо незначну частину Бахмуту, значення її оборони не втрачає своєї актуальності. Це надає нам можливості входу в місто в разі зміни обстановки. А це неодмінно відбудеться», — цитує його слова Military Media Center.

Сирський розповів, що українські війська продовжують просуватися по флангах у передмісті Бахмута і фактично наближаються до взяття міста у тактичне оточення.

«Завдяки цьому ми зможемо контролювати всі висотні будівлі, зайняті, ворогом і поступово їх знищувати. Це позбавляє ворога контролю за підступами до міста і дає нам певні тактичні переваги», — пояснив Сирський.

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про повне захоплення Бахмута, проте в Міноборони одразу спростували цю заяву.

За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, українські військові у Бахмуті зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами і приватним сектором міста у районі «Літак».

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