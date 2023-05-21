Поліцейські разом з військовими евакуювали з Бахмута десятьох людей (відео)

Поліцейський підрозділ «Білі янголи» та військові під прицільним вогнем ворога евакуювали з Бахмута десятьох людей, зокрема дитину. Про це повідомляє пресслужба МВС.

Рятувальна операція була складною через дорогу серед мін й під обстрілами окупантів.

Наразі евакуйовані мешканці, серед них 14-річна Аліна та її батьки, перебувають у безпеці.

«Якщо є пекло, то воно саме в Бахмуті. Напередодні нашого виїзду, ввечері, російські війська обстріляли місто запальними снарядами. Ми відчули дуже їдкий запах. Я вдягнув маску, визирнув на вулицю, а там все палає. Дякувати богу, що вибралися звідти», — розповів 45-річний Станіслав, батько Аліни.

У поліції розповіли, що люди жили у підвалах, але у зв’язку з тим, що поруч з їх оселею почалися активні бойові дії, вирішили евакуюватися. Раніше вони відмовляли покинути місто через тяжкохворого маломобільного дідуся.

На жаль, родич помер і його довелося поховати у дворі. Після цього родина погодилася евакуюватися.

Нагадаємо, напередодні ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про повне захоплення Бахмута, проте в Міноборони одразу спростували цю заяву.

За словами заступниці міністра оборони Ганна Маляр, українські військові у Бахмуті зберігають контроль над промисловими та інфраструктурними об‘єктами і приватним сектором міста у районі «Літак».

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