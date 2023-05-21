Спікер Держдуми рф зажадав $750 млн від Польщі за «звільнення від фашистів»

Спікер Держдуми рф В’ячеслав Володін заявив, що Польща має заплатити росії компенсацію за допомогу у «звільненні від вашистів».

За його словами, після Другої світової війни «завдяки росії» Польща отримала третину своєї нинішної території, а на «радянський народ, відриваючи від себе», витратив на її відбудову за сучасними оцінками $750 млн.

Володін обурився, що зараз Польща закриває російські школи, зносить пам’ятники радянським солдатам та загалом «поводить себе по-хамськи».

«Польща має повернути придбані за підсумками Другої світової війни території та відшкодувати нашій країні кошти, витрачені на неї у воєнні та повоєнні роки», — заявив спікер Держдуми росії.

Нагадаємо, на початку Другої світової війни СРСР виступив союзником нацистської Німеччини. 1 вересня 1939 року на Польщу напали гітлерівські війська, а 17 вересня — без оголошення війни вторгалася радянська армія.

У 1945 році за результатами домовленостей на Ялтинській та Потсдамській конференціях до Польщі було приєднано близько 101 000 кв. км історичних польських земель, які раніше входили до складу Німеччини.

Нещодавно голова бюро міжнародної політики канцелярії польського президента Марчін Пшидач заявив, що Польща готова вимагати репарації від росії за завдані під час Другої світової війни збитки.

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