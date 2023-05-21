«Настав час»: генсек ООН підтримав реформу Ради Безпеки

Генсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерреш підтримав реформування Ради Безпеки ООН. Текст його промови на пресконференції на саміті G7 у Хіросімі публікує пресслужба ООН.

Також Гутерреш закликав привести у відповідність до «реалій сьогоднішнього світу» Бреттон-Вудську фінансову систему. За його словами, обидві інституції відображають глобальне співвідношення сил у 1945 році, а тому застаріли і потребують оновлення.

«Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою. Перед економічними потрясіннями, викликаними пандемією COVID-19 та російським вторгненням в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію глобальних гарантій безпеки», — сказав Гутерреш.

«Настав час реформувати як Раду Безпеки, так і Бреттон-Вудську систему. По суті, це питання перерозподілу влади відповідно до реалій сучасного світу», — наголосив генсек ООН.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН заснована у 1945 році. До її складу входять п’ять постійних членів (США, Великобританія, Франція, СРСР та Китай) та 10 непостійних. Усі постійні члени мають право вето. Зокрема, росія, яка зайняла в Раді безпеки місце СРСР, неодноразово зловживала ним вето для блокування дій міжнародной спільноти.

Бреттон-Вудська система – міжнародна система фінансових та торговельних відносин, яка була прийнята у 1944 році і започаткувала такі організації, як Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародний валютний фонд (МВФ), завдання яких – забезпечувати глобальну фінансову безпеку та валютну співпрацю.

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