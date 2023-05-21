22 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 22 травня

Щороку 22 травня за ініціативи ООН відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття з метою пропагування відновлення та збереження різних екосистем.

Також сьогодні сьогодні святкують Всесвітній день готів. Вперше це свято відзначили у 2009 році у Великій Британії, а згодом воно поширилося серед субкультури готів по усьому світу.

Яке релігійне свято 22 травня

22 травня православні християни в Україні відзначають Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая. У народі це свято відоме як «літнього Миколи» (інші варіанти — «весняного» чи «теплого Миколи»).