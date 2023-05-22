Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 22 травня

За минулу добу Сили оборони знищили 720 окупантів, літак та вісім безпілотників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати ворога станом на ранок 22 травня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 203880 (+720) осіб ліквідовано,
- танків — 3785 (+2) од,
- бойових броньованих машин — 7407 (+9) од,
- артилерійських систем — 3278 (+20) од,
- РСЗВ — 565 (+1) од,
- засоби ППО — 327 (+0) од,
- літаків — 309 (+1) од,
- гелікоптерів — 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2830 (+8),
- крилаті ракети — 1011 (+0),
- кораблі та катери — 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6129 (+14) од,
- спеціальна техніка — 427 (+2).
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