Нічна атака на Дніпропетровщину: є влучання, але більшість цілей збили (фото)

У ніч на 22 травня окупанти масовано обстріляли Дніпропетровщину. Сили ППО збили більшість цілей над областю.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«Цієї ночі захисники з ПвК «Схід» збили над нашою областю 15 безпілотників та 4 крилаті ракети», — йдеться в повідомленні.

Зафіксували «приліт» у Дніпровському районі — через ракетний удар поранений 27-річний чоловік, він госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Руйнувань зазнали кілька будівель рятувального підрозділу, виникло дві пожежі. Знищені понад 10 вантажних та легкових авто, ще з десяток — пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та два автобуси.

Також окупанти поцілили по приватному підприємству у Дніпрі — пошкоджені три будівлі.

В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав безпілотник та уламки ракети. Унаслідок цього постраждали семеро людей. Жінки 52 та 70 років знаходяться у лікарні.

Пошкоджені три приватні будинки та дев’ять багатоквартирних, дитсадок, магазини та адмінбудівлі, знищенішість автівок.

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