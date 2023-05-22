Уночі сили ППО збили над Україною 20 ворожих БПЛА та чотири ракети

У ніч на 22 травня силами протиповітряної знищили чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed.

Про це повідомили у Повітряних Силах.

«Російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України – м. Дніпро», — йдеться в повідомленні.

Загалом окупанти випустили 16 ракет різних типів та 20 ударних дронів Shahed-136/131.

Так, противник атакував Україну:

4 крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 з стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Каспійського моря;

5 крилатими ракетами Х-22 із дальніх бомбардувальників Ту-22м3 з різних напрямків –Азовського моря та Курської області;

2 балістичними ракетами «Іскандер-М» з окупованого Криму;

5 зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Запорізької області.

20 іранськими дронами «Shahed-136/131» з південного та північного напрямків.

Ворожі цілі ліквідували бійці повітряного командування «Схід» та повітряного командування «Південь» на східному та південному напрямках відповідно.

Також у Повітряних Силах підтвердили знищення російського винищувача Су-35 увечері 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині.

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