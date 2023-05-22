Ворожий обстріл спричинив черговий блекаут на ЗАЕС — Енергоатом

Сьогодні, 22 травня, через російський обстріл відключилась остання високовольтна лінія, від якої живилась окупована Запорізька АЕС.

Про це повідомляє «Енергоатом».

«Вже всьоме від початку окупації (4 березня 2022 року) української станції російськими терористами ЗАЕС переходить в режим блекауту», — йдеться в повідомленні.

Через це робота насосів охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків працює від дизель-генераторів АЕС. Запасу пального для них вистачить на 10 діб.

В «Енергоатомі» зазначають, якщо зовнішнє живлення станції за цей час не відновлять, може статись аварія.

«Подальша окупація ЗАЕС росією, панування на станції нелегітимного та непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до невиправного. Саме тому Запорізьку АЕС негайно мають повернути під повний контроль законного оператора — НАЕК «Енергоатом», із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта», — додали у компанії.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.