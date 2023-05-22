СБУ затримала матроса ЗСУ, який коригував удари по Миколаївщині фосфорними снарядами (фото)

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Миколаївщині російського агента, який передавав окупантам дані про розміщення Сил оборони.

Про це повідомили в СБУ.

Зрадником виявився місцевий мешканець, якого окупанти дистанційно залучили до співпраці. В офісі генпрокурора зазначають, що підозрюваним є матрос, військовослужбовець однієї із військових частин ЗСУ.

За завданням росіян зрадник об’їжджав прифронтові території області та приховано фіксував місця базування військ, техніки та складів з боєприпасами.

Також фігурант повідомляв окупантам про наслідки обстрілів з використанням фосфорних боєприпасів, РСЗВ «Град» та іранських дронів Shahed. Ці дані росіяни використовували для підготовки повторних та нових атак по області, насамперед по Очакову.

Чоловік передавав інформацію ворожим спецслужбам через месенджер у вигляді текстових повідомлень.

Правоохоронці затримали агента, коли він виконував чергове завдання росіян. Під час обшуку у нього виявили телефон, який він використовував для зв’язку з окупантами.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за держзраду.

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