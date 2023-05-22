Лідери шести країн Африки прибудуть в Україну, щоб «ініціювати мирний процес»

Делегація лідерів шести африканських країн планують у червні відвідати Київ та Москву. Вони хочуть «ініціювати мирний процес».

Про це Associated Press заявив міжнародний перемовник Жан-Іва Олівʼє, який допомагав організувати зустрічі.

Так, Україну та росію планують відвідати президенти Південно-Африканської Республіки, Сенегалу, Єгипту, Республіки Конго, Уганди та Замбії.

Зазначають, що Жан-Іва Олів’є працював над організацією зустрічі протягом шести місяців.

Крім мирних переговорів лідери планують порушити питання про те, як можна заплатити рф за експорт добрив, яких потребує Африка. Також хочуть обговорити експорт зерна з України та обмін полоненими.

Олів’є 21 травня прибув до Москви та незабаром поїде до Києва, щоб обговорити логістику майбутніх перемовин. Найімовірніше, африканські президенти прибудуть до Києва нічним поїздом із Польщі.

Ці перемовини схвалили США, ЄС, ООН, Китай та Африканський Союз. А Зеленський та путін погодилися прийняти африканську делегацію.

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