ЗАЕС перейшла у режим блекауту через обстріли рф

Унаслідок обстрілу у ніч проти 22 травня вранці відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750 кВ, з якої для власних потреб живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише Громадське радіо.
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«Вже всьоме з початку окупації рашистськими терористами української станції (4 березня 2022 року) ЗАЕС переходить в режим блекауту. Після втрати зовнішнього живлення, яке життєво необхідне для забезпечення роботи насосів охолодження ядерного матеріалу енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС, запасу палива вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався», — йдеться у повідомленні.
У компанії наголосили, що у разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.
«Подальша окупація ЗАЕС Росією, панування на ній нелегітимного непідготовленого рашистського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно погіршує умови підтримання станції на межі ядерної та радіаційної аварії. Ядерний тероризм Росії має негайно зупинитись, а загарбники залишити територію станції і міста-супутника Енергодару», — підкреслили в «Енергоатомі».
Своєю чергою голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що через знеструмлення насосних станцій водоканалу «Дніпро – Західний Донбас» «Синельниківський міський водоканал змушений обмежити водопостачання в оселі громадян».
Наразі, за якого даними, у місті Синельникове частково відсутнє водопостачання.
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