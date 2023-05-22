Українські військові вже тренуються на F-16 — Боррель

Євросоюз схвалює рішення країн G7 про підготовку до відправки в Україну винищувачів F-16.

Про це високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі, пише Nova Agency.

За його словами, українські військові уже розпочали навчання на американських літаках. Він сподівається, що партнери «скоро зможуть поставити Україні цей вид зброї»

«Це дуже хороша ідея, це чудовий крок «сімки», щоб нарешті почати готувати умови для постачання винищувачів. Підготовка пілотів уже почалася — це перше, що потрібно зробити, і я дуже сподіваюся, що ми скоро зможемо поставити Україні цей вид зброї», — сказав Боррель.

Міністр оборони Олексій Резніков раніше привітав створення коаліції з передачі Україні західних винищувачів. Також у відомстві заявили, що американські літаки F-16 можуть патрулювати повітряний простір України вже цієї осені.

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