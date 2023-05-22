«Укренерго» відновило живлення Запорізької АЕС

В «Укренерго» заявили, що відновили лінію електропередачі, яка живить Запорізьку АЕС.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Так зазначили, що станція знову живиться від енергосистеми України.

«Внаслідок пошкодження високовольтної лінії Запорізька атомна електростанція втратила живлення від енергосистеми і працювала від дизель-генераторів. Це вже всьоме з моменту тимчасової окупації Запорізької АЕС росіяни створюють ядерну та радіаційну небезпеку у зоні АЕС», — йдеться в повідомленні.

Попри обстріли енергосистема України працює стабільно, електрики вистачає для покриття потреб споживачів.

Але через атаку на Дніпропетровщині енергетична інфраструктура зазнала пошкоджень — там відключена одна з потужних електростанцій у регіоні, а також низки підстанцій «Укренерго» та обленерго.

Через це були знеструмлені споживачі у Запоріжжі, але енергетики відновили енергопостачання споживачів за резервними схемами.

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