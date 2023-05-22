Премію імені Гонгадзе отримав засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко

Премію імені Георгія Гонгадзе у 2023 році присудили Богдану Логвиненку — журналісту, письменнику і засновнику країнознавчого проєкту Ukrainer.
Як передає Amazing Ukraine, про це пише Громадсь ке радіо.
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До повномасштабного вторгнення росіян Ukraїner висвітлював експедиції про віддаленні куточки України, розповідав про людей, мистецтво й бізнес в Україні. Після 24 лютого Ukraїner був переформатований і почав робити матеріали про війну.
«Безкомпромісність у питаннях співпраці з ворогом, російським колоніалізмом, української ідентичності — це те, що ми отримали в спадок від Георгія Гонгадзе. Премія — це кредит довіри і відповідальність за цей спадок», — заявив Логвиненко під час вручення.
Фіналістами премії в цьому році були засновник проєкту DonbasFrontliner Андрій Дубчак і редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко.
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