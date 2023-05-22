Повінь – зміна системи

Menu
Close

Країни G7 закликали РФ припинити погрожувати зривом «зернової угоди»

22.05.2023

Лідери країн G7 під час саміту в японському місті Хірошіма звернулися до вищого керівництва Росії із закликом припинити погрожувати постачанням продовольства у межах “чорноморської угоди” та дозволити “зерновому коридору” повноцінно працювати.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють  #Букви.

Читай також: ЗАЕС перейшла у режим блекауту через обстріли рф

“Ми підтримуємо розширення та продовження терміну дії “чорноморської зернової ініціативи” і закликаємо Росію припинити погрожувати світовим постачанням продовольства та дозволити коридору працювати на повну силу”, – йдеться у документі.

Також зазначається, що країни G7 пообіцяли продовжувати підтримувати експорт української сільськогосподарської продукції. Це стосується і постачання через канали солідарності Євросоюз-Україна.

“Ми, як і раніше, вітаємо ініціативу “Зерно з України”, – наголошується в заяві.

Нагадємо, 17 травня стало відомо, дію “зернової угоди”, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем, буде продовжено.

Проте після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.

Водночас чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.

Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.

  • До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
  • Майже 90% будівельних матеріалів для відбудови можуть виробити українські компанії 
  • США нададуть Україні новий пакет військової допомоги
  • Володимир Зеленський запросив спадкоємного принца Саудівської Аравії відвідати Україну
  • Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
  • Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
  • У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»
  • Українська письменниця стала лауреаткою премії «Жінки Європи»
  • Володимир Зеленський установив День Європи в Україні 9 травня
  • Компанії США зацікавлені в інвестуванні у відбудову енергетичної інфраструктури Харкова
  • В Україні запускають екосистему управління відбудовою інфраструктури DREAM
  • У прифронтових районах за підтримки Франції планують побудувати 10 модульних лікарень
  • В Українці на Київщині почали відновлювати пошкоджений ракетним обстрілом будинок
 