Країни G7 закликали РФ припинити погрожувати зривом «зернової угоди»

Лідери країн G7 під час саміту в японському місті Хірошіма звернулися до вищого керівництва Росії із закликом припинити погрожувати постачанням продовольства у межах “чорноморської угоди” та дозволити “зерновому коридору” повноцінно працювати.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляють #Букви.
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“Ми підтримуємо розширення та продовження терміну дії “чорноморської зернової ініціативи” і закликаємо Росію припинити погрожувати світовим постачанням продовольства та дозволити коридору працювати на повну силу”, – йдеться у документі.
Також зазначається, що країни G7 пообіцяли продовжувати підтримувати експорт української сільськогосподарської продукції. Це стосується і постачання через канали солідарності Євросоюз-Україна.
“Ми, як і раніше, вітаємо ініціативу “Зерно з України”, – наголошується в заяві.
Нагадємо, 17 травня стало відомо, дію “зернової угоди”, що дозволяє безпечний експорт українського зерна Чорним морем, буде продовжено.
Проте після відновлення роботи зернового коридору Росія продовжує блокувати порт “Південний”, котрий є найбільшим портом у межах ініціативи. РФ погоджується оглядати лише ті судна, які прямують до портів “Одеса” та “Чорноморськ”.
Водночас чергова сесія переговорів стосовно питання гуманітарного коридору для реалізації “зернової угоди”, яка відбулася 5 травня, зайшла в глухий кут.
Причиною відсутності рішення є нові умови щодо кораблів, яким дозволено експортувати українське зерно. Відтак, Україні, Росії, Туреччині та ООН не вдалося продовжити дію гуманітарного коридору в межах “Чорноморської зернової ініціативи”.
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