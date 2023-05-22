Лукашенко помилував ексредактора NEXTA Романа Протасевича

Олександр Лукашенко помилував ексредактора NEXTA Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Про це повідомляє білоруське держагенство Белта.

«Буквально щойно я підписав усі відповідні документи про те, що я помилуваний. Це, звичайно, просто чудова новина», — сказав Протасевич.

Він додав, що «шалено вдячний країні та особисто президенту (Лукашенку — ред.) за таке рішення.

Нагадаємо, Протасевич працював редактором NEXTA у 2019-2020 роках. Білорусь він полишив ще у 2019 році і наступного року отримав політичний притулок у Польщі.

23 травня 2021 року літак авіакомпанії Ryanair з Протасевичем на борту спрямували на екстрену посадку у Мінську під приводом отримання повідомлення про замінування. Після цього журналіста разом з дівчиною Софією Сапегою затримали білоруські силовики.

Невдовзі Протасевич став активно співпрацювати з режимом Лукашенка та вийшов під домашній арешт. З Сапегою він розстався і натомість у травні 2022 року одружився з іншою.

3 травня 2023 року суд у Мінську визнав Протасевича винним у закликах до повалення державної влади і засудив до 8 років в’язниці. Ексопозиціонер це рішення не оскаржував і продовжив знаходитись під домашнім арештом.

Сапегу натомість у травні 2022 року засудили до 6 років в’язниці. У помилуванні їй відмовили і натомість у квітні 2023 року відправили «для відбування покарання» до росії (Сапега — громадянка рф).

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