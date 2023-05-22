День перекладача жестової мови: MEGOGO випустив інтервʼю з представниками професії, які поєднують два світи – світ звуків і світ тиші

До дня перекладача жестової мови медіасервіс MEGOGO випустив відео-інтерв’ю з представниками рідкісної спеціальності та командою соціальної ініціативи компанії — «Дивись як чутно». Мета проєкту — привернення суспільної уваги до професії та проблем глухих людей через професійні та людські історії трьох перекладачів, які працюють над різними проєктами на платформі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба компанії.

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У відео герої відповідають на питання про становлення у професії та на якому етапі розвитку знаходиться українська жестова мова. Також, діляться секретами процесу підготовки до перекладу та чи важко перекладати реп-пісні, спорт і мультики. Окремий блок присвячено проблемі нечуючих людей під час війни.



“Для багатьох українців жестова мова є основною можливістю комунікувати та сприймати інформацію. Тому хто, як не перекладач, зможе бути провідником для людей з порушенням слуху у сучасному, насиченому інформацією просторі, та й загалом у повсякденному житті. Дізнатись останні новини, отримати нові знання, насолодитися улюбленим фільмом — все це стає доступним для людей з порушенням слуху тільки завдяки перекладачам жестової мови. Кожен наш глядач заслуговує на якісний контент, тому ми намагаємось створювати якомога більше доступних матеріалів з перекладом жестовою мовою, щоб кожен відчував себе комфортно,”— розповідає про проєкт Аліна Артеменко, керівниця соціальної ініціативи Дивись як чутно».

Соціальна ініціатива MEGOGO Дивись як чутно» заснована в 2014 році. Вона створює можливості перегляду для глядачів із порушеннями слуху, роблячи переклад жестовою мовою, а також — з проблемами зору, створюючи тифлокоментарі. На платформі створено окремий розділ із контентом жестовою мовою, станом на травень 2023 року доступно для перегляду 1585 об’єктів з перекладом жестовою мовою, від початку повномасштабного вторгнення було знято 138. Одними з останніх фільмів, перекладених жестовою мовою були воєнна драма «Мирний-21», документальний фільм виробництва студії MEGOGO ORIGINALS «Воїни» та історична драма «Щедрик».

Героями відео-проєкту до Дня перекладача жестової мови стали:

Олександр Рудик, який разом з командою MEGOGO Sport працює над перекладом футбольних трансляцій і робить їх зрозумілими та доступними для глухих. Також Олександр працює в місті Хмельницький на місцевому телебаченні.

Лада Соколюк, яка працює над проєктом «Портал Психології», що був створений медіасервісом для підтримки ментального здоров’я людей, які мають порушення слуху. Тематики епізодів різноманітні, до прикладу, останні з них: про ефективні методи роботи з тривогою, як облаштувати своє життя коли близька людина на війні та про подушку безпеки. Також Лада працює у Національній суспільній телерадіокомпанії України, на Першому каналі.

Анфіса Болдусєва допомагає перекладати навчання для операторів чат-боту медіасервісу MEGOGO, а також перекладає дитячий хітовий мультсеріал «Пес Патрон» та подкасти. Працює в Університеті Україна, який наразі є єдиним інклюзивним університетом, а також викладає у кіношколі для нечуючих дітей. Також Анфіса має досвід в кіноіндустрії та допомагала знімати фільм «Племʼя».

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