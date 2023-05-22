«У вас є вибір»: Буданов звернувся до російських військових (відео)

Начальник ГУР МО Кирило Буданов записав відеозвернення до російських військовослужбовців і закликав їх здаватися в полон.

«Уже понад рік кремлівський режим не може досягти жодної мети, поставленої на початку вторгнення в Україну. Я звертаюся до російських військових, до тих, кому пощастило вижити в м’ясних штурмах і розбитих окопах — буде ще гірше. У вас є вибір — померти або врятувати своє життя», — заявив він.

Буданов розповів, що безпечно здатися у полон можна за допомогою програми «Хочу жити». За його словами, ГУР вже вивела «сотні солдат» з-за лінії фронту. Ці росіяни живуть у нормальних умовах під наглядом Червоного хреста — з триразовим харчуванням, можливість дзвонити додому та отримувати посилки. При цьому їх офіційно оформлюють як таких, що потрапили у полон у бою. Тому вони продовжують отримувати виплати від російського уряду.

Буданов наголосив, що такі полонені можуть спокійно перечекати війну чи попросити притулок в Україні чи ЄС.

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