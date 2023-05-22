До «Армії відновлення» долучилися більше 20 тисяч переселенців та безробітних

Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Київщина та Чернігівщина стали лідерами з кількості залучених до «Армії відновлення» українців. У рамках проєкту більше 21 тисячі безробітних виконували суспільно корисні роботи у 18 регіонах нашої країни: серед них як місцеві, так і внутрішньо переміщені особи.

Як передає Amazing Ukraine, такі статистичні дані за близько півроку роботи «Армії відновлення» надали в Мінекономіки у відповідь на інформаційний запит Донбас24. Як долучитися до проєкту наразі та скільки грошей можна заробити, читайте в нашому матеріалі.

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Яку роботу пропонують в «Армії відновлення»

До проєкту можуть долучитися люди працездатного віку, які не мають обмежень за станом здоров’я (наприклад, вагітність у жінок). Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону.

Найчастіше це:

— розбір завалів, відновлення будинків, пошкоджених внаслідок війни;

— будівництво захисних споруд цивільного захисту;

— облаштування та укріплення блокпостів, приміщень під укриття;

— розвантаження, доставка гуманітарної допомоги;

— робота в центрах прийому ВПО.

Заробітна плата складає щонайменше 6 700 грн, якщо людина відпрацювала повний місяць. Якщо виконання робіт зайняло менше часу, то оплата здійснюється відповідно до відпрацьованого періоду, при цьому, заробіток не залежить від регіону та виду діяльності.

«На осіб, які залучаються до виконання суспільно корисних робіт, поширюються вимоги законодавства у сфері охорони праці та загальнообов’язкового державного соціального страхування. Тобто, період участі в таких роботах зараховується до страхового стажу», — зазначили в Мінекономіки.

Куди звертатися безробітним, щоб долучитися до «Армії відновлення»

Працевлаштуватися до «Армії відновлення» можуть як місцеві мешканці 18 українських регіонів, так і внутрішньо переміщені особи. Для цього треба мати статус безробітного та звернутися до кар’єрного радника в Центрі зайнятості. В установі буде укладено трудовий договір між особою та замовником суспільно корисних робіт.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення рф в Україні спростили процедуру отримання статуту безробітного. Тепер це можна зробити в режимі онлайн, зокрема, через сайт та застосунок «Дія».