Російські добровольці хочуть створити на Бєлгорощині «смугу безпеки» для захисту українців — ГУР

Легіон «Свобода росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців. Про це речник ГУР Андрій Юсов заявив у коментарі Суспільному.

За його словами, в операції беруть участь виключно громадяни рф.

«Я думаю, що ми всі лише можемо привітати рішучі дії опозиційно налаштованих громадян рф, які готові до збройної боротьби із злочинним режимом путіна», — додав Юсов у коментарі Громадському.

Нагадаємо, легіон «Свобода росії» повідомив, що разом з «РДК» «звільнив» село Козінку Бєлгородської області, а передові загони зайшли в населений пункт Грайворон.

Бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков також заявив про прорив «української диверсійно-розвідувальної групи».

За даними Baza, бої зараз ведуться у районах населених пунктів Козинка, Глотове та Гора-Поділ біля Грайворону.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.