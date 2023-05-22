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Марк Гемілл розіграє унікальну вишиванку, щоб зібрати кошти для відбудови школи на Київщині

22.05.2023

Для того, щоб зібрати кошти для відношення школи на Київщині, актор Марк Гемілл вирішив розіграти виготовлену на замовлення вишиванку – з вишитими світовими мечами. Таких сорочок існує всього дві.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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This custom-made #Vyshyvanka with embroidered lightsabers ⚔️ is a gift from @U24_gov_ua
THERE ARE ONLY 2 OF THEM!! Want a chance to win the second one? Just donate $24 or more to a school in Buzova, Ukraine at this link: https://t.co/nSb2qYcfKH Thank You pic.twitter.com/K3zoj25qxv

— Mark Hamill (@MarkHamill) May 21, 2023

Вишиванку актор розіграє серед тих, хто на сайті Donorbox пожертвує платформі United24 щонайменше 24 долари на відновлення школи в селі Бузова на Київщині.

Раніше стало відомо, що Гемілл вирішив виставити на продаж постери із фільму “Зоряні війни” з власним автографом, щоб зібрати гроші на безпілотники для ЗСУ.

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