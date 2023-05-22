Марк Гемілл розіграє унікальну вишиванку, щоб зібрати кошти для відбудови школи на Київщині

Для того, щоб зібрати кошти для відношення школи на Київщині, актор Марк Гемілл вирішив розіграти виготовлену на замовлення вишиванку – з вишитими світовими мечами. Таких сорочок існує всього дві.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
Читай також: Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії
This custom-made #Vyshyvanka with embroidered lightsabers ⚔️ is a gift from @U24_gov_ua
THERE ARE ONLY 2 OF THEM!! Want a chance to win the second one? Just donate $24 or more to a school in Buzova, Ukraine at this link: https://t.co/nSb2qYcfKH Thank You pic.twitter.com/K3zoj25qxv
— Mark Hamill (@MarkHamill) May 21, 2023
Вишиванку актор розіграє серед тих, хто на сайті Donorbox пожертвує платформі United24 щонайменше 24 долари на відновлення школи в селі Бузова на Київщині.
Раніше стало відомо, що Гемілл вирішив виставити на продаж постери із фільму “Зоряні війни” з власним автографом, щоб зібрати гроші на безпілотники для ЗСУ.
- До Європейської кіноакадемії увійшли 28 українців
- Японія виділить 1 млрд доларів на допомогу переселенцям з України
- Rheinmetall хоче в майбутньому виробляти танки та системи ППО на території України
- Укрзалізниця залучить у ЄБРР кредит €200 млн
- В Чехії зібрали $2,3 млн на РСЗВ RM-70 для України
- В Ірпені відкрили містечко фінських таунхаусів для переселенців
- В Україні підготували перший перелік проєктів для відновлення на майже ₴18 мільярдів
- Британія почне навчати українських пілотів влітку, працює над наданням F-16 Україні
- У Стамбулі завершилися переговори щодо «зернового коридору»