Парламентська асамблея НАТО визнала геноцидом злочини росії проти України

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини росії проти України геноцидом, а режим в рф — рашизмом.
Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.
За його словами, на сесії у Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги і після неї.
Крім того, документ визнає злочини росії проти України геноцидом, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також «план Маршалла» для України.
Крім того, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.
«Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані», — наголосив Чернєв.
Парламентська асамблея НАТО — це консультативний міжпарламентський орган, на якому парламентарії країн—членів Альянсу та країн-партнерів зустрічаються для розгляду важливих питань.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.