Парламентська асамблея НАТО визнала геноцидом злочини росії проти України

Парламентська асамблея НАТО одностайно визнала злочини росії проти України геноцидом, а режим в рф — рашизмом.

Про це повідомив голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

За його словами, на сесії у Люксембурзі ухвалили декларацію, яка містить одностайну підтримку парламентарів з країн НАТО міжнародного трибуналу, допомоги Україні до перемоги і після неї.

Крім того, документ визнає злочини росії проти України геноцидом, засуджує ідеологію рашизму, підтримує відновлення територіальної цілісності, санкції, репарації, а також «план Маршалла» для України.

Крім того, асамблея закликала уряди своїх країн відкрито оголосити на саміті у Вільнюсі про те, що Україна стане членом Альянсу, і погодити наступні конкретні кроки для вступу України до НАТО.

«Це наша дипломатична перемога. Всі наші ключові побажання щодо фінального тексту декларації враховані», — наголосив Чернєв.

Парламентська асамблея НАТО — це консультативний міжпарламентський орган, на якому парламентарії країн—членів Альянсу та країн-партнерів зустрічаються для розгляду важливих питань.

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