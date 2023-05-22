СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП з Буковини

Митрополиту УПЦ МП Лонгину (Жару), настоятелю Свято-Вознесенського монастиря на Буковині повідомили про підозру. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Заначається, що під час літургій він зневажливо висловлювався щодо Православної Церкви України, називаючи її «церквою антихриста» і «сатанинською».

Лінгвістична експертиза підтвердила, що таким чином митрополит ображав релігійні почуття вірян і провокував загострення внутрішньої обстановки в регіоні.

У результаті йому повідомили про підозру за ч.1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

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