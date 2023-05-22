Казахстан не погодив призначення Сергія Гайдая послом України — ЗМІ

Казахстан відмовився видавати агреман ексголові Луганської ОВА Сергію Гайдаю. Про це пише ZN.UA з посиланням на джерела.

За даними видання, казахська сторона «м’яко, але твердо» дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України в Астані професійного дипломата.

Нагадаємо, що попередній український посол в Казахстані Петро Врублевський був саме професійним дипломатом. Проте у жовтні його звільнив президент Володимир Зеленський після незадоволення МЗС Казахстану.

Приводом для цього стало інтерв’ю Врублевського місцевому блогеру, в якому він заявив: «Чим більше ми вб’ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям».

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