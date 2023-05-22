Армія РФ не контролює Бахмут повністю — Маляр

Російські війська зосереджують свої зусилля на спробах вийти на кордони Донецької та Луганської областей, Бахмут вони не взяли під контроль.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

Читай також: Країни G7 закликали РФ припинити погрожувати зривом «зернової угоди»

“Зараз війська РФ здійснюють зачистку тих територій, які вони взяли у місті під контроль. Вони шукають, чи не залишилися там українські диверсійні групи, які можуть чинити опір. Військові РФ вдають, що вони повністю взяли місто під контроль, але це не так”, — розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, епіцентром боїв залишається схід міста, де армія РФ наступає на кількох напрямках, і вже кілька місяців спостерігається така ситуація.

“Річ у тому, що ворог не відмовляється від своєї основної мети захопити всю Україну, але їм цього не вдалося, зараз вони намагаються рухатися певними фрагментами. Російські війська хочуть вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Найзапекліші бої зараз у Мар’їнці, Авдіївці і Бахмутському напрямку. Найбільше сил армія РФ стягує на Бахмутський напрямок, і тому вже кілька днів основна увага всіх ЗМІ і суспільства прикута саме до цього напрямку”, – зазначила Маляр.

Заступниця міністра повідомила, що в Бахмуті за Силами оборони залишається контроль за певними інфраструктурними об’єктами промислового і приватного сектору в південно-західному районі “Літака”.

“Оборона Бахмута як міста свої військові задачі повністю виконала. Зокрема, перед Силами оборони стояло кілька задач – сконцентрувати сили ворога в цьому місці, виграти час для здійснення інших задач і знищити велику кількість окупантів у багатомісячних боях”, — повідомила Маляр.