У WhatsApp відтепер можна редагувати надіслані повідомлення

У месенджері WhatsApp дозволили редагувати надіслані повідомлення, але лише протягом 15 хвилин після відправки. Про це компанія оголосила 22 травня.

Для внесення правок чи додавання конвенту треба натиснути й утримувати надіслане повідомлення та обрати пункт «Змінити».

Поруч зі зміненими повідомленнями відображатиметься напис «змінено», тож одержувачі будуть знати про виправлення без відображення історії змін.

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