Привітання з Днем морської піхоти України 2023: картинки та вірші

Наша морська піхота веде свою славну бойову історію від 23 травня 1918 року, коли Гетьман України Павло Скоропадський видав Указ «Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби». Відтоді хоробрі морські піхотинці своїми численними подвигами доводили любов та відданість Україні. Шляхетне гасло піхотинців «Вірний завжди» стало їхнім кредо та життєвим дороговказом.

Команда Amazing Ukraine підготувала чудові привітання та побажання до свята – День морської піхоти України.

Привітання з Днем морської піхоти України 2023 Привітання з Днем морської піхоти України 2023 День морської піхоти України 2023

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Привітання з Днем морської піхоти України 2023

***

Ти дорогий наш піхотинець,

У флоті ти давно служиш,

Зазнав ти гіркоти битв,

Але за ідею все одно.

І в це свято вітаємо

Від усієї душі тобі добра,

Удача хай не залишає,

Нехай любить більше дітвора.

Щоб благородні прагнення

Тебе до успіхів привели,

Щоб були гучними звершення,

А всі твої мрії збулися!

***

Щиро вітаю вас з професійним святом! Морська піхота України! У цей урочистий день бажаю вам, вашим рідним і близьким міцного флотського здоров’я, щастя, добробуту, натхнення та здійснення усіх планів і задумів.

***

Сьогодні тебе мені, морська піхота,

Привітати серцево ну дуже охота,

Адже нині — твій день і твоя свято в країні!

«Морпеху — Ура!» – Крикнути хочеться мені!

Спасибі тобі, що зберігаєш від ворога

Морські простори ти і береги,

Спасибі за мужність, стійкість і честь,

Спасибі, морпех дорогий, що ти є!

Надійніше нема і міцніше оплоту,

Чим наша рідна морська піхота!

Так нехай же завжди, дорогий наш морпех,

Чекають слава, нагороди тебе і успіх!

***

В День Морської Піхоти ми вітаємо доблесних і вірних морських піхотинців України і бажаємо їм високого професіоналізму, міцного бойового духу, добрих перемог і нехай береже вас Господь!

Зі святом Вас і Ваші родини!

***

Привітання з Днем морської піхоти України 2023 Привітання з Днем морської піхоти України 2023 Привітання з Днем морської піхоти України 2023

День морської піхоти України: картинки, листівки, привітанняПривітання з Днем морської піхоти України – 23 травня

***

Бажаю вам я в день морської піхоти

Невзгол і проблем не знати,

І всі справи, і різні турботи

Завжди успішно, впевнено вирішувати.

Сім’ї вам міцною, справжньої дружби,

Дітей здорових, радують вас,

А служба щоб завжди була привабливою,

Як жінка, приємна для очей!

***

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***

На землі, у воді, в повітрі – усюди є вони. У ворога немає ні найменшого шансу проскочити непоміченим. Морські піхотинці – особлива каста військових. І на суші, і на морі захищають вони Батьківщину, давши їй одного разу клятву! Сьогодні славимо їх!

Бажаємо здоров’я їхнім сім’ям та щасливого життя.

***

Морській піхоті дружно ми бажаємо,

Щоб у це свято всі легко далося,

Щоб йшли по життю ви, не сумуючи,

І щоб радість не шагала нарізно.

Ми вас сьогодні привітаємо від душі,

Бажаємо ми піхоті моря синь

Нехай мирній і спокійній всюди стане,

Куди свій погляд випробуваний не кинь.

***

Привітання з Днем морської піхоти України 2023 Привітання з Днем морської піхоти України 2023 Привітання з Днем морської піхоти України 2023

Бажаємо піхоті ми в морі спокою,

Морський піхотинець один до одного.

Нехай тихо щебечуть наспіви прибою,

А ворог сам собою нехай піде раптом до дна.

Нехай служба частіше вам радість приносить,

Відступлять навічно від моря вороги.

Хай збудеться все, що собі кожен просить,

І кожен свої повернув би борги.

З Днем Морськоїі піхоти!

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Картинки з Днем морської піхоти України

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Висловлюємо сьогодні усі подяку морським піхотинцям Збройних Сил за вірну службу народу України, за проявлені мужність і героїзм. Бажаємо Вам міцного здоров’я, бойової удачі та завжди благополучного повернення до власних домівок!

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***

Прекрасні долі морських піхотинців

Славімо сьогодні всі разом стократ!

За бравих і сміливих найдостойніших принців

Піднімемо келихи в ім’я нагород!

І ратних морпіхів привітаємо приблизно,

Щоб їм побажати багато радісних днів!

Щоб батьківщині вічно ви вірно служили,

Раз дали присягу одного разу ви їй!

Хай вами гордяться і діти і внуки!

Нехай вас пам’ятають вічно крізь тисячі років!

У праці не втомляться нехай сильні руки!

Ми шлемо вам величезний-величезний привіт!

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Привітання з Днем морської піхоти України 2023

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Щиро вітаємо вас із професійним святом — Днем морської піхоти! Пишаємося “Вірними завжди” і бажаємо сил та наснаги у боротьбі за незалежність рідної Батьківщини

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День морської піхоти України 2023

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Привітання з Днем морської піхоти України 2023

Морському піхотинцю шквальний вітер,

Перешкоди, напасті не страшні,

Він не боїться нічого на світі —

Ні підступів ворогів, ні глибини!

Морським вовкам бажаємо і салагам,

Щоб ваш корабель не дав одного разу текти,

Душевної наснаги, здоров’я й відваги

В нелегкій справі — Батьківщину берегти!

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Піхота непроста, піхота ви морська,

Морські хвилі, бурі – ваш коник.

У морях і океанах, та у невідомих країнах

За світ і за свободу смужка промайне.

Тільники, безкозирки – мрія будь хлопчаків –

Надійно закріпилися у ваше життя.

Так нехай же чекають успіхи, йдуть вдалину перешкоди,

А вдома будуть чекати вас і любити.

Вірші з Днем морської піхоти України

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Привітання з Днем морської піхоти України 2023

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Морській піхоті віддаєте

Ви кращі свої роки,

Ми знаємо – ваше життя на флоті!

Бажаємо неземної любові,

Щоб все життя вдавалося,

Без негараздів, без турбот,

Щоб не сумувалось,

Нехай у житті вам щастить!

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Привіт! Від друзів на День морської піхоти

Прийми бажання з відкритою душею!

Завжди ти добрий і щирий з нами –

Та хіба все скажеш простими словами!

Так що ж побажати тобі? Слухай, приятелю:

Нехай благословить тебе Творець,

Нехай потрібні двері відкриє перед тобою,

Та життя відповідно буде з мрією!

***

День морської піхоти України: картинки, листівки, привітання Привітання з Днем морської піхоти України 2023

Привітання з Днем морської піхоти України 2023

Привітання з Днем морської піхоти України 2023