Українські пілоти розпочали навчання на F-16, — Боррель

Верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель висловив підтримку створенню альянсу з постачання бойових літаків F-16 для України. Він наголосив, що сподівається винищувачі скоро прибудуть до Києва.

Як передає Amazing Ukraine, про це йдеться на порталі Europa Press.

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“Це гарна ідея. Добре, що вона виходить від “Великої сімки” і що вони, нарешті вирішили підготувати ґрунт для забезпечення України потрібними їй винищувачами”, – розповів Боррель.

Він також зазначив, що навчання українських льотчиків вже розпочалося. Мовляв, це перше, що потрібно зробити.

Ці слова прозвучали після того, як президент США Джо Байден схвалив план, якого вже кілька місяців добивався президент України Володимир Зеленський. Йдеться про посилення потенціалу української армії проти РФ за допомогою військово-повітряних сил. Програма передбачає навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, зокрема F-16, після того, як Вашингтон дозволив європейським союзникам експортувати цей тип літаків, а також розпочати навчальні роботи, про що вони вже оголосили.