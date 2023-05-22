Привітання з Днем Героїв 2023: картинки та вірші

23 травня в Україні відзначають День Героїв. У 2023 році це свято має особливу цінність, адже всіх громадян країни можна назвати героями, які по-своєму протистоять російській окупації.
Команда Amazing Ukraine підготувала чудові привітання та побажання до свята – День Героїв.
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Вітаю з Днем Героїв! Нехай ваша відвага та мужність завжди будуть прикладом для нас усіх.
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ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ГЕРОЇВ 2023
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З нагоди Дня Героїв вітаю вас! Ваша смілива постать і жертовність неоціненні для нашої нації.
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Привітання з Днем Героїв 2023
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Щиро вітаю з великим святом – Днем Героїв! Нехай ваша мужність буде незламною, а подвиги – незабутніми.
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Привітання з Днем Героїв 2023
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Вітаю з Днем Героїв! Ваша смілива боротьба за свободу і незалежність заслуговує на найвищу пошану.
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Привітання з Днем Героїв 2023Привітання з Днем Героїв 2023
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З нагоди свята, Дня Героїв, висловлюю вам свою повну вдячність і шану. Ви – справжні герої нашого часу.
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Вітаю з Днем Героїв! Нехай ваша велична душа і сила допомагають вам подолати всі труднощі і завжди захищати правду.
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Щиро вітаю зі святом Дня Героїв! Ваша відвага і самопожертва – приклад мужності для нас усіх.
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Привітання з Днем Героїв 2023Привітання з Днем Героїв 2023
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З нагоди Дня Героїв висловлюю щиру повагу та величезну вдячність за ваші подвиги. Нехай гордість і слава супроводжують вас завжди.
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Вітаю з великим святом – Днем Героїв! Ваша сила, відвага і самопожертва – невичерпні джерела натхнення.
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З нагоди Дня Героїв висловлюю глибоку вдячність і шану всім героям, які відстоюють нашу свободу та незалежність. Ви справжні приклади мужності і героїзму.
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Привітання з Днем Героїв 2023Привітання з Днем Героїв 2023Привітання з Днем Героїв 2023ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ГЕРОЇВ 2023ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ГЕРОЇВ 2023ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ГЕРОЇВ 2023ПРИВІТАННЯ З ДНЕМ ГЕРОЇВ 2023
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