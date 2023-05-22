23 травня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 23 травня

Сьогодні в Україні — День героїв, а також День морської піхоти України.

В Німеччині — День Конституції

У Таджикистані — День молоді.

На Ямайці — День праці.

У Мексиці — День студента.

А ще сьогодні Всесвітній день черепахи і Всесвітній метеорологічний день.

Яке релігійне свято 23 травня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять апостола Симона — одного з 12 апостолів Ісуса Христа.

Він народився в місті Кана, тому його часто називають Канаїтом. Також має прізвиська Зилот і Кананій. З арамейської мови і грецької мов, відповідно, це перекладається як «ревнивець». Це, вочевидь, описує його ревну відданість Ісусу і християнській вірі.

За деякими джерелами, Симон був нареченим на весіллі в Кані, де Ісус перетворив воду на вино.

Після вознесіння Ісуса Христа Симон проповідував у різних країнах, був єпископом Єрусалима. Зрештою Симон прийняв мученицьку смерть.. За однією версією, це сталось у Персії, за іншими даними — в Британії, де йому нібито відсікли голову. За третьою версією, апостола живцем розпиляли пилкою на Чорноморському узбережжі Кавказу.

День ангела 23 травня

Іменини в цей день святкують Василь, Семен, Таїсія.

Які історичні події стались 23 травня

1430 — у битві при Комп’єні бургундці взяли в полон Жанну д’Арк, котру згодом віддали за гроші англійцям.

1592 — у Венеційській республіці інквізиція арештувала філософа Джордано Бруно, звинуваченого в єресі.

1877 — проголошена повна незалежність Румунії від Османської імперії.

1938 — у Роттердамі Євген Коновалець, голова Проводу українських націоналістів та голова ОУН, вбитий агентом НКВС Павлом Судоплатовим.

1949 — у Бонні проголошено створення Федеративної Республіки Німеччина (ФРН).

1984 — головний лікар США оголосив пасивне паління шкідливим для здоров’я.

1987 — в СРСР припинили глушити радіостанції «Голос Америки» та Бі-бі-сі.

2004 — в аеропорту Парижа «Шарль де Голль» обвалився дах терміналу — загинули 4 особи.

2006 — Сербія визнала результати референдуму про суверенітет Чорногорії.

2008 — у Києві відкрили 46-у станцію метро — «Червоний хутір».

2021 — аварія на канатній дорозі на горі Моттароні в Італії — 14 жертв.

2021 — спецслужби Білорусі примусово посадили в Мінську літак Ryanair, що слідував з Афін (Греція) до аеропорту Вільнюса (Литва), щоб заарештувати білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Сhas News повідомляв, що через два роки Лукашенко помилував Протасевича.

Хто народився 23 травня

1053 — Філіпп I, король Франції, син Генриха I і Анни Ярославни.

1707 — Карл Лінней, шведський природодослідник, творець системи класифікації рослинного і тваринного світу.

1729 — Джузеппе Паріні, італійський поет.

1790 — Жуль Дюмон-Дюрвіль, французький мореплавець, океанограф.

1799 — Томас Гуд, англійський поет.

1844 — Абдул-Баха, іранський релігійний діяч, один із засновників віри бахаї.

1891 — Пер Лагерквіст, шведський письменник, лауреат Нобелівської премії за 1951 рік.

1908 — Джон Бардін, американський фізик, винахідник транзистора, дворазовий лауреат Нобелівської премії з фізики у 1956 та 1972 роках.

1917 — Едвард Лоренц, американський математик і метеоролог.

1921 — Григорій Чухрай, український радянський кінорежисер.

1951 — Анатолій Карпов, радянський та російський шахіст, 12-й чемпіон світу.

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