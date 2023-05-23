На події в Бєлгородській області у росії відреагували панікою — ISW

На події в Бєлгородській області 22 травня російський інформаційний простір відреагував панікою, роз’єднаністю та неузгодженістю.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.

Деякі воєнні блогери зациклилися на тому, що легіон «Свобода росії» та «РДК» складаються із росіян, та назвали їх зрадниками. Інші припустили, що події в прикордонні були цілеспрямованою інформаційною операцією, націленою на сіяння паніки в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.

«Хоча більшість воєнних блогерів відреагували зі стурбованістю, тривогою та гнівом, інформаційний простір не об’єднався навколо однієї узгодженої реакції, що свідчить насамперед про те, що атака застала російських коментаторів зненацька», — пояснили в ISW.

Як зазначають в Інституті, перша лінія російських оборонних укріплень проходить за 2 км перед селом Гора-Подол. Ймовірність прориву цієї лінії підкреслює слабкість таких оборонних споруд.

Нагадаємо, легіон «Свобода росії» 22 травня повідомив, що разом з «РДК» «звільнив» село Козінку Бєлгородської області, а передові загони зайшли в населений пункт Грайворон. Бєлгородський губернатор В’ячеслав Гладков також заявив про прорив «української диверсійно-розвідувальної групи».

В ГУР МО пояснили, що російські добровольці проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців.

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