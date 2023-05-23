Україна отримає винищувачі F-16 не раніше, ніж за кілька місяців

Для поставки винищувачів F-16 в Україну знадобиться щонайменше кілька місяців.

Про заявив секретар ВПС США Френк Кендалл, повідомляє CNN.

За словами посадовця, перш ніж Україна отримає можливість експлуатувати F-16, партнери мусять опрацювати низку деталей.

«Ми за жодних обставин не збираємося передавати F-16 або інший західний винищувач у значній кількості до рук українських ВПС раніше, ніж через кілька місяців», — сказав Кендалл.

Однак це все відносно швидкі терміни, оскільки підготовка американських пілотів для цих літаків зазвичай триває понад два роки. Навіть курс перепідготовки пілота F-16, який певний час не керував літаком, може зайняти до п’яти місяців.

Рішення передавати Україні літаки виглядає неочікуваним на тлі попередніх заяв США, однак Кендалл заявив, що настав час готувати українських військових до майбутнього.

«Україна залишиться незалежною державою. Їй знадобиться повний набір військових можливостей для задоволення своїх потреб, і тому настав час почати думати про те, як ця армія може виглядати і що вона буде включати», — пояснив посадовець.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.