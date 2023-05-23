Жителів одного з округів Бєлгородської області просять поки не повертатись додому

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков закликав жителів Грайворонського округу поки не повертатись у свої домівки.

Він заявив, що триває «зачистка території» силовими структурами.

22 травня легіон «Свобода росії» повідомив, що разом з «РДК» «звільнив» село Козінку Бєлгородської області, а передові загони зайшли в населений пункт Грайворон. Через це в Бєлгородській області ввели режим контртерористичної операції.

За словами Гладкова, у населених пунктах, куди зайшли збройні формування, загиблих мирних жителів немає.

Хоча росіяни звинувачують у подіях в Бєлгородській області ЗСУ, українська сторона наголошує на непричетності своїх громадян до операції. А в ГУР МО пояснили, що це російські добровольці проводять операцію на території Бєлгородської області для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців.

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