У справі про хабар ексглаві Верховного суду вилучили ще майже $500 тис.

У справі за підозрою ексглаві Верховного суду Всеволоду Князєву вилучили ще майже $500 тис.

Про це повідомили в НАБУ.

НАБУ і САП під час обшуку вилучили велику суму готівки, сховану учасниками злочину. Зараз фахівці досліджують джерело походження і приналежність цих коштів.

Нагадаємо, 15 травня НАБУ та САП викрили Всеволода Князєва на отриманні хабаря на майже $3 млн. Цю справу назвали «найрезонанснішою за період діяльності НАБУ і САП і найбільшим викриття найвищої посадової особи у судовій гілці влади».

Його звільнили з посади голови Верховного суду, а Вища рада правосуддя дала згоду на тримання Князєва під вартою.

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