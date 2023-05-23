Активність окупантів на Бахмутському напрямку дещо знизилась — Міноборони

23 травня активність наступальних дій ворога на Бахмутському напрямку дещо знизилась.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Кількість обстрілів залишається стабільно високою, але в місті Бахмут інтенсивність боїв знизилась, ворог продовжує зачистку районів, захоплених ним. Українські війська контролюють південно-західну околицю міста в районі «Літак».
Бої тривають у передмісті, окупанти безуспішно намагаються зайняти вигідні позиції. По флангах на півночі і півдні від Бахмута українські сили трохи просунулись.
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