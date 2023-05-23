До зими Україна хоче завершити війну, контрнаступів може бути кілька – Данілов

Олексій Данілов не відкинув, що війну в Україні вдасться завершити до зими. При цьому військові дії будуть продовжуватися доти, доки ВСУ не звільнять усі захоплені РФ території, а контрнаступів при цьому може бути кілька.

Про це інформує Amazing Ukraine.

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“До зими ми хочемо повністю завершити війну”, – сказав він, коментуючи тезу журналіста Report про те, що бойові дії української армії більш активні навесні та влітку, а не взимку.

При цьому, як зазначив Данілов, українська армія, зрештою, звільнить усі території України від загарбників, але на це потрібен час і можливо не одне, а кілька контрнаступів. “У нас є спільний план – звільнити всі наші території від терористів, що напали на нас. Єдине питання – час. Чи буде проведена одна або кілька операцій залежить від багатьох обставин. Ми не обмежуватимемося часом, будемо боротися скільки буде потрібно”, – зазначив він.