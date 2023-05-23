У Києві та області пройдуть військові навчання. Попереджають про рух важкої техніки

У Києві та Київській області з 23 по 25 травня будуть відбуватись військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони столиці.

Про це повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

Під час тренувань відбудуться практичні дії за участю особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Мешканців попереджають про переміщення особового складу та рух важкої техніки.

Метою навчань є нарощування бойових спроможностей, тому громадян просять зберігати інформаційну тишу та не публікувати в соцмережах дані про тренування.

Нагадаємо, українські військові уже розпочали навчання на американських літаках F-16.

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