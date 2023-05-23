У будівлі Річкового вокзалу відкрили American University Kyiv

American University Kyiv відкрили у будівлі Річкового вокзалу, що на Поштовій площі.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє БЖ.

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“Ми відкрили новий Університет в Україні під ракетними обстрілами під час жорстокої війни. American University Kyiv – це не просто ще один університет – це великий символ стійкості українського народу, це маяк надії та партнерства між США та Україною” – зазначив ректор університету Роман Шеремета.

Під час відкриття кампусу River Port відбулася інавгурація нового президента Американського університету Дена Райса.

American University Kyiv – це приватний університет міжнародного рівня створений у партнерстві з Arizona State University, що визнаний найбільш інноваційним освітнім закладом США.